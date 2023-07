Independente Atalaia firma parceria com a ECM Engenharia, fortalecendo seu projeto esportivo e social

Parceria com a ECM Engenharia fortalece projeto esportivo e social do Independente Atalaia.

O Independente Atalaia anunciou nesta quinta-feira (27) que firmou uma importante parceria de patrocínio com a renomada empresa ECM Engenharia, o que fortalece seu projeto social e esportivo.

A reunião que selou essa parceria contou com as presenças do presidente Ronaldo Torres, do vice-presidente Rinaldo Torres, do treinador Wennedy Sales e de sócios da empresa.

A parceria engloba tanto as atividades esportivas quanto a inclusão social, já que o objetivo da equipe atalaiense, atual campeã da segunda divisão atalaiense e participante das principais competições de base em Alagoas, é também tirar jovens da ociosidade, visando a revelação dos atletas para grandes clubes do cenário brasileiro.

"Para construir um grande sonho, é preciso grandes parceiros. A Construtora, que assina grandes obras em nosso Estado, construindo os sonhos de tanta gente, entra agora para o time de patrocinadores do Independente Atalaia, contribuindo e fortalecendo junto com nosso time esse sonho que é disputar a segunda divisão do Campeonato Alagoano", destaca Ronaldo Torres.

A ECM Engenharia é uma empresa que está há cinco anos no mercado imobiliário com grandes empreendimentos na rota ecológica dos Milagres, como Mandi Beach, Lanai Beach Milagres, Tahaa Beach Milagres, Haven Beach Milagres, Porto Cahaya Tatuamunha e Porto Ko’a Tatuamunha. Esses são alguns de seus empreendimentos que você pode acompanhar em @ecmengenharia.