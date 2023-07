Através de seu projeto social, vereador Marcos Rebollo contempla morador do Gavião com uma cadeira de rodas

Projeto Social do vereador busca proporcionar mais conforto e qualidade de vida.

Nesta última sexta-feira (21), o vereador atalaiense Marcos Rebollo esteve no Povoado Gavião, em Atalaia, para conhecer de perto a história do Cicero, que acometido por um AVC, que limitou seus movimentos nas pernas, ficou cadeirante, tendo que arcar com um elevado custo mensal para ter uma cadeira de rodas.

Solidário com a situação, o vereador pôs em prática mais uma ação de seu destacado projeto social, com a doação de uma cadeira de rodas, proporcionando assim mais conforto e qualidade de vida ao Cícero.

“A partir de hoje o Cícero não vai precisar pagar mais aluguel e terá uma moderna e nova cadeira de rodas, confortável e adaptada, que vai dar a ele conforto e qualidade de vida para ele se locomover. Que Deus abençoe o Cícero e que Deus continue ajudando a nós todos. Vamos continuar sempre perto, para ajudara quem mais precisa. Essa é uma missão que me foi dada por Deus para mudara vida das pessoas”, destaca Marcos Rebollo.