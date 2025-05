Prefeitura de Atalaia compartilha modelo intersetorial da Busca Ativa Escolar em evento estadual.

A Prefeitura de Atalaia marcou presença, nesta terça-feira (30), no Centro de Convenções, em Maceió, no evento estadual de Boas Práticas da Busca Ativa Escolar, apresentando o trabalho desenvolvido de forma integrada entre as secretarias de Educação e Assistência Social do município. O evento foi organizado Associação de Defesa da Educação, Saúde e Assistência Social (Asserte) e pela UNICEF Brasil e Atalaia foi um dos 13 municípios convidados.

Representando o município, a equipe da Busca Ativa Escolar compartilhou os resultados de sua atuação em parceria com a rede de proteção social, destacando a intersetorialidade como ferramenta estratégica no enfrentamento à evasão escolar e na garantia do direito à educação para todas as crianças e adolescentes atalaienses.

A apresentação foi enriquecida pela participação do grupo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que levou ao público uma belíssima apresentação cultural de Carimbó, celebrando a identidade, a cultura popular e o protagonismo das crianças e adolescentes atendidos pelo programa.

Para a prefeita Ceci, o momento representa mais do que uma troca de experiências. “É a prova de que quando Educação e Assistência caminham juntas, conseguimos alcançar quem mais precisa. Estamos construindo uma Atalaia mais inclusiva, que olha para todos com sensibilidade e compromisso”, disse.

A gestão municipal segue fortalecendo suas ações intersetoriais, com foco no acesso à educação, na proteção social e no desenvolvimento humano, reafirmando o compromisso de garantir dignidade e oportunidades para toda a população.