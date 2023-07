Mobilização solidária de moradores do Condomínio Varandas do Alto, em Maceió, visa auxiliar as vítimas das fortes chuvas em Atalaia.

As fortes chuvas destes últimos dias que atingiram Atalaia e região, resultou no transbordamento do rio e no alagamento de várias ruas do município, com inúmeros danos materiais e emocionais a muitas famílias atalaienses.

Em momentos difíceis como esse, ações solidárias têm ajudado a amenizar o sofrimento da população vítima dessa tragédia. Um exemplo foi a mobilização solidária dos moradores do Condomínio Varandas dos Altos, situado próximo a Praça São Gonçalo, em Maceió, que conseguiram arrecadar uma boa quantia em dinheiro, que possibilitou a aquisição de 170 toalhas de banho e 150 lençóis. Os moradores também conseguiram a doação de 700 garrafas de água mineral de 1,5 L.

Os atalaienses agradecem a solidariedade dos moradores do Condomínio Varandas do Alto, que se soma as várias outras ações em apoio as vitimas dessa tragédia em Atalaia.