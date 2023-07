Após fortes chuvas, Prefeitura de Atalaia decreta situação de emergência no município

Após as intensas chuvas que atingiram Atalaia, em Alagoas, a prefeita Ceci decretou situação de emergência no município nesta sexta-feira (7). Até o momento, as chuvas deixaram 400 famílias desalojadas e seis desabrigadas e houve registros do desabamento de uma residência e o alagamento de várias ruas.

De acordo com Ceci, o decreto de situação de emergência visa mobilizar recursos e fornecer assistência de forma ágil, garantindo apoio imediato à população. As equipes da Prefeitura estão nas ruas desde a madrugada para auxiliar os moradores afetados.

“A medida permite que a prefeitura acione equipes de resposta emergencial, disponibilize abrigos temporários, destine recursos para a reconstrução de infraestruturas danificadas e execute ações de prevenção de desastres. A situação de emergência possibilita uma resposta coordenada e rápida para enfrentar os desafios causados pelas chuvas, visando à segurança e ao bem-estar dos cidadãos afetados”, disse Ceci.

As escolas do município foram preparadas para receber as famílias afetadas.

A prefeita Ceci ressaltou que não houve transbordamento do rio, mas o volume de água foi considerável. Além disso, uma barreira deslizou no Km 244 da BR-316, comprometendo um lado da estrada durante a manhã.

Para ajudar a população, a Prefeitura colocou como ponto de apoio: alimentação (no Hospital João Lyra Filho) e abrigo e alimentação na Antônio Amâncio de Melo Bastos.