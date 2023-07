Projeto “Ministério em Público” realizará uma série de atividades em Atalaia

Na próxima semana, o projeto “Ministério em Público” vai realizar mais uma rodada de atividades no Município de Atalaia. Do dia 10 ao dia 13, vão acontecer palestras sobre vários temas na Escola Municipal Dr João Carlos, que fica no distrito Branca de Atalaia. A expectativa é que cerca de 500 estudantes participem da iniciativa. Já na sexta-feira, dia 14, entre as atividades programadas, está a realização de uma audiência pública.

Na segunda-feira, a palestra vai ser sobre corrupção moral e ética, diálogo conduzido pelo promotor de Justiça Bruno Baptista. Já na terça, o bate-papo com os alunos vai ser sobre direitos das mulheres, com a promotora de Justiça Ariadne Meneses.

Na quarta-feira, a palestra vai ser sobre abuso sexual, com a sargento e pedagoga Juliana Maria de Oliveira e com a psicóloga Kátia Fernanda da Silva. Na quinta, os alunos vão conversar sobre o combate às drogas com a equipe do Proerd.

Para finalizar a semana de atividades, na sexta vai ser realizada uma audiência pública com os moradores do distrito para tratar sobre saúde, educação, serviço de abastecimento de água e segurança. No mesmo dia, vai ser realizado um concurso de redação e o Expresso da Cidadania, uma parceria com a Defensoria Pública do Estado.