Associação AP3 participa da XIII Conferência Municipal de Assistência Social de Atalaia

Representando a comunidade do Distrito Ouricuri, a Associação AP3 participou nesta última terça-feira (20), da XIII Conferência Municipal de Assistência Social de Atalaia. O evento foi promovido pelo Conselho Municipal de Assistência social e contou com a participação da prefeita Ceci e de outras autoridades municipais.

A AP3 esteve representada por sua presidente, Maria Aparecida, a Cida da Ouricuri e também pela Assistente Social Sônia Goes.

O evento que teve como tema central a Reconstrução do SUAS. A Conferência constitui-se uma etapa das discussões e deliberações junto ao Governo Federal, visando garantir uma politica pública mais justa, eficiente e com maior destaque de recursos para os programas sociais, em resposta as necessidades das populações e direitos garantidos pela Constituição Federal.

Na oportunidade, Cida da Ouricuri foi eleita como um dos seis membros que irá compor a delegação de Atalaia na Conferência Estadual, que será realizada em Maceió. Nesse grupo estarão presentes 03 representantes da sociedade civil organizada e 03 entidades dos órgãos municipais.

A Presidente da AP3 destacou as ações da Secretaria de Assistência Social, comandados pela secretária Valéria Araújo e sua equipe, com o desempenho no setor e com diversos programas e projetos de apoio. Destaca a proteção aos que mais precisam, permitindo maior acesso aos beneficiários, bem estar e dignidade para todos em nossas comunidades.

“O SUAS que ora existe no país e o SUAS que queremos para o futuro vem sendo discutido entre governo e a sociedade em todo território nacional, permitindo assim, a participação de todos na construção de uma politica pública universal”, destaca Cida da Ouricuri.

Segundo a Cida, todo processo participativo como esse que foi vivenciado na Conferência, colocam as necessidades da população em todos os setores com objetivos de novas mudanças. “Assim vem sendo a pauta dos projetos e ações da Associação. Sabemos que o processo é as vezes, lento, mas não perdemos o sonho e as metas pelas mudanças. Não podemos desistir. Parabéns ao Conselho CEMAS e a Secretaria de Assistência Social pela sua atuação em Atalaia e pelo importante evento na construção de um SUAS que queremos”, comenta a presidente da AP3.