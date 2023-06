Município de Atalaia promove curso de qualificação para operadores de máquinas pesadas

Em parceria com a renomada empresa Qualifica Cursos e com o presidente da Câmara, vereador Cicinho Melo, a Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Transportes e da Secretaria de Administração, promoveu na noite desta última quarta-feira (7), um curso de qualificação profissional para operadores de máquinas pesadas. O curso foi realizado no ginásio de esportes da Escola Municipal Antônio Amâncio.

“É um projeto de qualificação profissional, onde deixamos os operadores do município devidamente qualificados e certificados, como manda a norma do Ministério do Trabalho, a NR11”, destaca Dr. André, coordenador geral da Qualifica Cursos.

A Qualifica Cursos é uma empresa líder no mercado nacional, onde tem atuação em 14 estados da Federação Brasileira. Iniciou esse projeto no Estado de Alagoas em meados de janeiro, passando por diversas cidades e teve a oportunidade de está trazendo esse projeto, junto com a prefeita Cecília Lima, para o município de Atalaia, dando a oportunidade de regularizar dezenas de operadores de máquinas atalaienses, trazendo qualificação para o currículo e de poder concorrer a uma vaga no mercado de trabalho.

Prestigiando o evento, o secretário municipal de Transporte, Emmanuel Cavalcante, destacou a importância desta oportunidade de qualificação profissional para esses atalaienses.

“É sempre gratificante poder disponibilizar isso pra população, como também aos operadores da Prefeitura que tiveram acesso a esse curso de forma gratuita. Estamos proporcionando que aqueles que têm esse desejo de ser um operador de máquina ou continuar nesta carreira, se qualifique através dessa qualificação. Isso é mais uma prova de que a nossa prefeita vem trabalhando para o bem da população de Atalaia”, destaca o secretária Emmanuel Cavalcante.