Através de seu projeto social, vereador Marcos Rebollo leva cadeira de banho para idosa do Povoado Olhos D’água.

Em mais uma importante ação de seu projeto social, o vereador Marcos Rebollo esteve nesta última terça-feira (6), no Povoado Olhos D’água, em Atalaia, para realizar a entrega de uma cadeira de banho para a senhora Albertina, idosa residente naquela localidade.

O elogiado trabalho realizado pelo vereador atalaiense, que visa proporcionar mais conforto e qualidade de vida, tem ganhado repercussão para além das fronteiras de Alagoas. Foi assim que Marcos Rebollo foi procurador por familiares de Dona Albertina, que atualmente residem em São Paulo e acompanham o trabalho do vereador pelas redes sociais. Uma prova que é um projeto sem limites e sem fronteiras.

“Dona Albertina vive acamada e depende de oxigênio, e o hoje será contemplada com uma cadeira de banho. O que puder fazer para ajudar, pode contar com o amigo Marcos Rebollo, pois estamos sempre buscando atender as pessoas em Atalaia e também fora de Atalaia. É um trabalho de coração e sentimento ao próximo”.

Na oportunidade, o vereador também comunicou à família que vai tentar trazer uma cadeira de rodas para Dona Albertina.