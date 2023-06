Copervales Agroindustrial está contratando Técnico de Segurança do Trabalho

A Cooperativa Agrícola do Vale do Satuba (Coopervales Agroindustrial), localizada no município de Atalaia, está contratando profissionais com qualificação técnica na área de segurança do trabalho.

Pré-Requisitos:

Registro de Técnico de Segurança do Trabalho (regularizado);

Carteira Nacional de Habilitação A;

Curso Básico de Informática;

Disponibilidade de ajustes de horário de trabalho.

Interessados devem enviar currículo até o próximo dia 09/06/2023 para o e-mail: pessoal@copervales.com.br.