Francisco Batinga articula visita de representante do Ministério da Cultura ao prédio da antiga Casa de Cultura de Atalaia

Visita do coordenador geral de transferências interfederativas do Ministério da Cultura, o senhor Marcos Borges, ao prédio da antiga Casa de Cultura do município de Atalaia.

Na última terça-feira, dia 7 de maio, o pré-candidato a vereador, Francisco Batinga, acompanhou a visita do coordenador geral de transferências interfederativas do Ministério da Cultura, o senhor Marcos Borges, ao prédio da antiga Casa de Cultura do município de Atalaia. Vale ressaltar que o prédio pertence ao Governo do Estado.

Essa visita foi viabilizada por meio de uma solicitação feita pelo Instituto Zequinha Batinga. Em dezembro do ano passado, Batinga esteve no Ministério da Cultura em Brasília, onde pôde iniciar conversas sobre uma possível reforma e reativação desse histórico prédio, que nas décadas de 80 e 90, desempenhou um papel importante como centro cultural para o município.

"Naquela ocasião, discutimos a viabilidade de recursos para concretizar essa reforma, por meio de uma parceria com a UFAL, o Governo do Estado de Alagoas, que é o detentor do prédio, o Ministério da Cultura e com o apoio do amigo deputado Ronaldo Medeiros", comenta Francisco Batinga.

Para Francisco Batinga, a presença do Ministério da Cultura representa uma oportunidade única para resgatar e revitalizar esse espaço, transformando-o novamente em um centro de cultura, arte e inspiração para toda a comunidade atalaiense.