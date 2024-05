Abertura da II Caravana da OAB Jovem é realizada no município de Atalaia.

Sede da Subseção da OAB Vale do Paraíba, o município de Atalaia foi escolhido para a abertura da II Caravana da OAB Jovem. O evento ocorreu na tarde da última quarta-feira (8), no Plenário da Câmara de Vereadores.

Este momento foi de grande importância, destacando a relevância da união e da troca de experiências entre os jovens advogados. Entre os palestrantes, destacou-se a advogada atalaiense Mizia Sampaio, especialista em Direito Público, abordando o tema "Advocacia na prática - conheça suas prerrogativas".

A II Caravana da OAB Jovem em Atalaia contou com a presença do presidente da Subseção da OAB Vale do Paraíba, Dr. Márcio Roberto Júnior, e com a participação da advocacia local.