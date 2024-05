Pré-candidatura a vereador de Quinho do Portão ganha força em Atalaia

Filiado ao Partido Progressista, o ex-vereador Quinho do Portão continua demonstrando que amizade não tem preço e a cada dia fortalece sua pré-candidatura a vereador de Atalaia, visando representar novamente os atalaienses na Casa Hilton Agra de Albuquerque.

Quinho do Portão foi eleito vereador nas eleições de 2016 com 1.050 votos. Com personalidade forte e muito acessível à população, realizou um mandato de destaque na Legislatura 2017-2020, sendo muito elogiado pelos atalaienses. “Sempre fui um vereador direto, nunca gostei de rodeios, sempre agindo com objetividade, independente de qualquer situação. Busquei constantemente melhorias para o povo e para o município”, complementou Quinho.

Ele conduziu com êxito o projeto "Vereador nas Comunidades", incentivando a prática esportiva por meio da realização de campeonatos de futebol e organizando festividades em datas comemorativas, além de apoiar a cultura local.

Foi graças à iniciativa do então vereador Quinho do Portão que o município de Atalaia passou a contar com a Lei "Infância sem Pornografia", que visa assegurar a dignidade das crianças atalaienses, proibindo a erotização infantil dentro do ambiente escolar.

Após o término de seu mandato, Quinho do Portão permaneceu sempre ao lado de seus amigos, torcendo muito pelo desenvolvimento de nossa Atalaia e por uma vida melhor para nossa população. Nesta eleição comporá o forte grupo em apoio a reeleição da prefeita Ceci.