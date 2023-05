Prefeita Ceci leva mais de 700 alunos da rede municipal ao circo

A prefeita Ceci promoveu um dia lúdico e de muita diversão para mais de 700 alunos da rede municipal de Atalaia, que nesta quinta-feira (25) assistiram e se encantaram com o espetáculo do Circo do Futuca.

A ação acontece em parceria com as Secretarias de Educação e de Cultura, através do projeto A Escola Vai ao Circo, garantindo que todas as escolas municipais, com ofertas dos 3º, 4º e 5º anos, vão participar desse momento.

O objetivo foi proporcionar aos alunos uma atividade educacional que vai além do entretenimento, priorizando o desenvolvimento cultural e humano, e proporcionando a muitas crianças a oportunidade de ver pela primeira vez um espetáculo circense.

A prefeita Ceci destacou sua felicidade em ver o brilho nos olhos de cada criança que puderam conhecer essa arte tão mágica.

“Foi um momento incrível e único! São essas ações que marcam a vida das crianças e nos vimos nos rostinhos de cada uma a alegria desse momento. O circo é cultura, é arte! Incentivar esses meios também é a nossa missão”, destaca a prefeita atalaiense.