De virada, Ferroviária vence o Penharol FC e segue 100% no Campeonato dos Municípios Alagoanos

Ferroviária lidera o Grupo C com 6 pontos. São duas vitórias em dois jogos.

Em sua segunda partida pelo Grupo C do Campeonato dos Municípios Alagoanos “Pedro Rufino Soares”, a equipe do EC Ferroviária entrou em campo na tarde deste domingo (14), no Campo da Comesa, em Atalaia, onde enfrentou o Penharol FC.

Os representes de Atalaia nesta tradicional competição de futebol amador, foi surpreendido logo no início do jogo, saindo atrás no marcado. Após o susto, conseguiu se impor no jogo e empatou no final do primeiro tempo, com gol de cabeça do atacante Asamoah.

O Ferroviária voltou para a segunda etapa jogando melhor, mas só após algumas mudanças conseguiu a virada com o belo gol do lateral direito Fernando.

Já se aproximando do final da partida, a equipe atalaiense conseguiu ampliar o terceiro gol com o pênalti convertido pelo artilheiro Asamoah.

Na próxima rodada, o Ferroviária volta a enfrentar o Penharol, só que na casa da equipe adversária, em São Miguel dos Campos. A partida será disputada no próximo domingo, dia 21 de maio.

