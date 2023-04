Escritora atalaiense, Alicya Barros publicou primeiro livro aos 16 anos e vai lançar sua quarta obra literária no Rio de Janeiro

Alagoana da cidade de Atalaia, nascida em 2002, a jovem escritora Alicya Barros terá sua quarta obra literária, “A Seca do Meu Coração”, publicada e lançada no Rio de Janeiro.

Em 2019, aos 16 anos, a atalaiense publicou seu primeiro livro “As emoções da minha vida”, uma biografia que narra a sua história e a sua passagem pela depressão, ajudando vários jovens a lidar com seus medos, ansiedade e angústia.

Já em 2021 publicou seu primeiro romance “Quando você se foi: Até o último momento”, e uma Antologia com parceira de outros escritores, chamada “Liberdade” e então passou a se dividir entre os estudos e a carreira de escritora.

Seu primeiro romance conta a história de Bela, uma jovem mulher, inteligente, amorosa e dona de uma confeitaria. Dividida entre uma doença e uma paixão, descobre que está prestes a viver os seus últimos momentos, então viaja para Itália em busca do prazer pela sua existência, mas um amor mau resolvido de 19 anos não a deixa em paz. O que Bela não sabe é que Enzo está prestes a trazer o amor de volta para sua vida, mais o destino surpreenderá e traçará momentos cruéis na vida da moça.

“Quando escrevi “Quando você se foi: Até o último momento” eu era uma pessoa completamente diferente: insegura, assustada e perdida profissionalmente. Criar esses personagens foi dar um tiro no escuro, eu não fazia ideia de que seria capaz de escrever algo, mas, no fim das contas, não só consegui, como me descobri através das palavras”, comenta a escritora Alicya Barros.

Ex-aluna do Centro Educacional O Pequeno Príncipe – CEPP, Cristina de Fátima Pinheiro Barros, nome verdadeiro da escritora, é apaixonada por romances de época entre eles estão os romances “Modernista, Romântico e o Histórico”.

“Sou uma escritora/autora de romances, eu não escrevo livros por está apaixonada, nem escrevo meus romances para dedicar alguém. Escrevo-os para o meu público, porque acredito que os romances aquecem corações e nos mostram as experiências, fragilidades e magnitude do amor”, destaca Alicya.

Em 2020 Alicya ingressou na faculdade no curso de graduação em Enfermagem em uma Universidade privada de Maceió.

Recentemente ficou em 2º luar, com a poesia CESMAC 50 anos, em um concurso de poesias promovido pelo CESMAC, em comemoração ao quinquagésimo aniversário daquela instituição de ensino.

CESMAC 50 ANOS

Entre as belezas de Maceió no Nordeste brasileiro

Está plantado e enraizado os nossos belíssimos campus.

50 anos de história não são 50 dias

Parabéns CESMAC pelo seu dia.

Feliz em fazer parte desta história tão maravilhosa

Que desde 1973 leva um ensino arretado

A todos os nordestinos e agregados.

Você é um grande exemplo para todos os seus alunos

E levaremos para a vida todos os vossos ensinamentos.

Não deixarei de enaltecer a todos os funcionários

Que trabalham bravamente durante todos esses anos

Com um sorriso no rosto e grande satisfação no olhar.

Ah Cesmac, lindo tu és

No campus da saúde temos até uma visita pro céu

No campus de engenharia uma arquitetura brava

E os outros campus?

São tão maravilhosos quanto.

Vou parando por aqui a minha homenagem

Ao grande e arretado

Centro Universitário Cesmac.

A escritora também é fundadora do “Livros Diurno”, perfil no Instagram que tem como um dos objetivos, incentivar a leitura, através de várias dicas.

Também já foi convidada para palestrar para alunos da Escola Municipal Dr. João Carlos, no Distrito Branca.