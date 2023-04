Independente Atalaia estreia contra o Azzurra pelo Campeonato Alagoano Sub-17

Independente é o representante de Atalaia no Campeonato Alagoano Sub-17.

O Campeonato Alagoano Sub-17 começa neste próximo sábado, dia 15 de abril. Representante de Atalaia na competição, o Independente estreia nesta data, em casa, no estádio O Luizão, as 15 horas, contra o Azzurra.

A equipe comandada pelo Mister Sales está no Grupo B, junto com CRB, Dínamo, Azzurra, Murici, FF Nova Cruz, Atlético Alagoano e Desportivo Aliança.

Nesta edição 2023, a competição conta com 26 equipes, divididas em 3 grupos. Os times da mesma chaves se enfrentam em turno único. Os dois melhores colocados de cada grupo, junto com os dois melhores terceiros colocados, avançam de fase. As quartas de final, semifinal e final serão realizadas em jogos de ida e de volta.

A presença constante nas competições de base, reforça mais uma vez o sério trabalho que vem sendo desenvolvido pela direção do Independente Atalaia, através do ex-jogador Ronaldo Torres. Vale destacar que o Independente foi fundado em 2021, para fortalecer o futebol no município e formar atletas.

O projeto conta com o apoio total da Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Esportes, da prefeita Ceci, do secretário de Governo Nicollas Theotonio, da secretária de Esportes Joana D’arck e também do Rodolpho Rodrigues.