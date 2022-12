Com grandes atrações, Pilar retoma tradicional Festival do Bagre nesta quarta-feira (14)

A cidade de Pilar estará em festa a partir desta quarta-feira (14). É que a Prefeitura Municipal retoma, após dois anos de suspensão motivada pela pandemia da Covid-19, o tradicional Festival do Bagre, que vai até o sábado (17). Como não poderia deixar de ser, o evento vai contar com a apresentação de grandes artistas na orla lagunar, onde a Prefeitura prepara uma superestrutura de som, palco e iluminação, e com direito à programação para a criançada.

No primeiro dia de festa, com início às 21h, Xand Avião, Tarcísio do Acordeon, Michele Andrade e Dihogo vão levar muito forró para a Avenida José Gomes Peixoto. Na quinta-feira (15), será a vez de Alcemir Freitas, Mari Fernandez, Mano Walter e Limão com Mel. No dia seguinte, sexta (16), o público vai curtir Sandy & Marckelyne, Winicius Vaqueiro, Japinha Conde e Zé Vaqueiro, encerrando a programação de shows noturnos.

Já o sábado (17) foi especialmente reservado para as crianças. É que, nesta 31ª edição, a Prefeitura traz o Festivalzinho do Bagre com atrações para toda a garotada, que, a partir das 15h, vai se divertir de montão com as bandas Cazuadinha e Ratibum. Turma da Lalá e Palhaço Hulkinho completam a festa que também terá a presença de vários personagens infantis.

Secretária de Turismo e Eventos, Daniela Santos destaca o alcance da festa. “Estamos resgatando uma tradição de décadas e que atrai milhares de pessoas de várias regiões do estado, aquecendo, assim, a economia da nossa cidade”, afirma a secretária, destacando a expectativa em torno do evento, que também vai contar com o apoio de seguranças contratados pela Prefeitura.

“Eles [seguranças] vão apoiar o trabalho da Polícia Militar e Guarda Municipal. E todo o planejamento foi amplamente discutido com atores como o Ministério Público, com o qual o Município firmou um Termo de Ajustamento de Conduta visando, sobretudo, à segurança dos participantes”, reforça Santos.

Para o prefeito de Pilar, Renato Filho, a festa também é resultado da responsabilidade com que a gestão municipal lida com a coisa pública. Prova disso é que o salário do mês de dezembro do servidor será pago antes mesmo do Natal.

“Paralelamente à festa, que terá toda a estrutura necessária para que as pessoas possam trabalhar e, na maioria dos casos, divertir-se com absoluta segurança, temos trabalhado muito para garantir qualidade de vida para todos, e isso também passa pelo lazer e bem-estar”, destaca o prefeito.