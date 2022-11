Apresentação cultural alusiva ao Dia da Consciência Negra é realizada por crianças e adolescentes do SCFV de Atalaia

Em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra, foi realizada na manhã desta segunda-feira, 21, uma linda apresentação cultural em frente a sede da Prefeitura de Atalaia, com a participação de crianças e adolescentes do município.

A ação faz parte de uma série de atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, com o objetivo de promover a conscientização acerca da temática e trabalhar questões ligadas ao combate do racismo.

“Recordar a resistência do povo negro é necessário para avançar na luta por uma sociedade livre de toda a forma de preconceito, violência e opressão”, destaca Valéria Araújo, secretária municipal de Assistência Social.

Para o resgate da cultura das tradições e do símbolo de força e resistência evidenciados principalmente na historia do negro no Brasil, o SCFV de Atalaia vem desenvolvendo o PROJETO MEU BERIMBAU ME ACORDA PRA VIDA.

O projeto visa difundir a capoeira enquanto atividade esportiva, lúdica e cultural como meio de facilitar a aprendizagem, desenvolvimento e a participação da criança e adolescente.

Oferecendo aulas de capoeira para as crianças e adolescentes do município, a Secretaria de Assistência Social, através do SCFV, busca proporcionar uma ocupação saudável, visando o desenvolvimento motor, percepção corporal, rítmica e psicossocial, noções históricas e culturais do país, região e o respeito das hierarquias além das regras para estimular o bom convívio social como pleno cidadão.