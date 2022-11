Independente Atalaia empata com o Ipiranga fora de casa pelo Campeonato Alagoano Sub-15

O Sub-15 do Independente Atalaia empatou em 1 a 1 com o Ipiranga na tarde desta terça-feira (15), no Estádio Municipal João Bocão, em Major Izidoro, pela 3ª rodada do Campeonato Alagoano da categoria.

O Independente terminou a etapa inicial com 1 a 0, gol do zagueiro Nicolas. Já na etapa final, cedeu o empate.

Este foi apenas o segundo jogo da equipe atalaiense na competição. O resultado fez com que o Independente conquistasse seu primeiro ponto na tabela de classificação do Grupo C.

O Independente Atalaia está no Grupo C, ao lado de Agrimaq, Ipiranga, CSA e Desportivo Aliança.

O próximo confronto está marcado para o próximo dia 20 de novembro, no Estádio O Luizão, em Atalaia, contra a equipe do Desportivo Aliança.

A presença constante nas competições de base, reforça mais uma vez o sério trabalho que vem sendo desenvolvido pela direção do Independente Atalaia, através do ex-jogador Ronaldo Torres. Vale destacar que o Independente foi fundado em 2021, para fortalecer o futebol no município e formar atletas. Para isto, a equipe conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.