Neto Moura é campeão Brasileiro da Série B 2022 em campanha histórica do Cruzeiro

Pouco mais de uma semana após garantir o acesso à Primeira Divisão, o Cruzeiro é campeão do Campeonato Brasileiro Série B. Título conquistado nesta sexta-feira (30), sem entrar em campo, graças às derrotas do Bahia e do Grêmio, para Chapecoense e Sampaio Corrêa, respectivamente.

Faltando seis rodadas, essa é a conquista mais antecipada da história da competição.

Quem comemora esta importante conquista, é o atalaiense Neto Moura. Volante titular do Cruzeiro, o atalaiense é peça fundamental na campanha do time comandado pelo técnico Paulo Pezzolano.

Um dos grandes destaques da campanha vitoriosa da Raposa, Neto Moura é simplesmente o volante com a maior nota no Sofascore, com média de 7.38. Entre os critérios de avaliação, estão alguns dados importantes para a posição analisada, defensivos e ofensivos, como: desarmes, bolas recuperadas e os índices de acerto de passes longos. O meio-campista também deu assistências que garantiram pontos importantes para o Cruzeiro no campeonato.

Em setembro, o volante assinou um novo contrato com duração até dezembro de 2025. É que o Cruzeiro acertou junto ao Mirassol, a aquisição de 50% dos direitos econômicos do jogador.

Natural do município de Atalaia, Antônio Francisco Moura Neto, o Neto Moura nasceu em 6 de agosto de 1996. Foi revelado pelas divisões de base do Sport e chegou ao profissional em 2014. Tem passagens pelo América Mineiro, onde conquistou a Série B em 2017, pelo Vila Nova, Mirassol, Ponte Preta e Remo.