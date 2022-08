Agosto Lilás: Deputada Estadual Fátima Canuto convoca sessão especial para debater violência contra mulher

Sempre atuante na pauta do combate à violência contra mulher, a deputada estadual Fátima Canuto vai promover uma sessão especial com o tema “Agosto Lilás: Nunca foi tão urgente agir”, na próxima segunda-feira (29), às 9h, no Plenário da Assembleia Legislativa de Alagoas (ALE). Estarão presentes representantes de movimentos femininos, autoridades e público geral.

A sessão especial vai contar com a palestra da juíza aposentada Maria Consentino. Ela também é advogada especialista na defesa da mulher, escritora, palestrante, professora e idealizadora do projeto social “Maria vem com as outras”, que presta assistência jurídica a mulheres vítimas de violência.

Autora das leis “Código do Sinal Vermelho”, “Divulgação da Lei do Minuto Seguinte”, e “Lei da denúncia por aplicativo”, a deputada estadual ressalta a importância de debater ferramentas para combater a violência, garantindo a preservação dos direitos das mulheres alagoanas.

“Prezar pela segurança, saúde e dignidade das mulheres é uma das minhas prioridades. Mesmo antes de estar no Legislativo, é uma causa que defendo e luto cada vez mais. A campanha Agosto Lilás é essencial para a nossa sociedade, fazendo com que essas ferramentas de denúncia, conscientização e orientação sobre o assunto chegue em todos e todas. A informação é essencial. A mulher precisa saber o que se caracteriza violência, precisa saber que como e quando denunciar e precisa estar protegida para isso. Acredito que a sessão especial será muito enriquecedora e que, de lá, sairão muitos encaminhamentos”, afirmou Fátima Canuto.