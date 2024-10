Assessor técnico da AMA, Francisco Batinga participa de reunião com o Ministério da Saúde sobre obras do PAC na saúde

O assessor técnico da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), Francisco Batinga, esteve presente em uma reunião online com o Ministério da Saúde para discutir o andamento das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) voltadas à área da saúde. O encontro, que aconteceu recentemente, reuniu cinco coordenadores de diferentes regiões do país, com o objetivo de solicitar apoio técnico para a execução dessas obras.

Durante a reunião, o Ministério destacou a carência de pessoal técnico nos municípios, o que poderá dificultar a condução eficiente das obras do PAC. Reconhecendo essa limitação, o governo federal solicitou aos coordenadores o suporte necessário para auxiliar os municípios na gestão dos projetos, de forma a garantir que as intervenções sejam realizadas de forma ágil e eficaz.

O Ministério da Saúde busca implementar um modelo de cooperação similar ao adotado no Ministério da Gestão Inovação pela Rede de Parcerias, onde as informações são melhor organizadas e repassadas aos municípios com a ajuda dos coordenadores regionais, facilitando a comunicação e gestão dos projetos.

A AMA, por meio de seu assessor técnico, reforça o compromisso de atuar em conjunto com o governo federal, ajudando os municípios alagoanos a superar os desafios técnicos e administrativos para o pleno andamento das obras de infraestrutura da saúde no estado.