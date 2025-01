Fórum da Comarca de Campo Alegre leva o nome do industrial atalaiense Olival Tenório.

O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL), Fernando Tourinho, entregou, nesta última segunda-feira (6), a completa reforma do Fórum de Campo Alegre, que a exemplo do da cidade de Atalaia, ficou mais operacional para atender melhor a população.

Uma curiosidade é que o prédio leva o nome do industrial atalaiense Olival Tenório Costa, falecido 6 de maio de 2013, aos 91 anos de idade.

Foi casado com Edna Tenório Costa, filha do ex-prefeito de Atalaia, o Major José Tenório de Albuquerque Lins. Em sociedade com seu sogro, Olival Tenório adquiriu o engenho Ilhota, no município de Boca da Mata, que depois foi transformado na Usina Triunfo.

No município de Campo Alegre fundou a Usina Porto Rico, principal empresa geradora de empregos e que movimenta a economia local, principalmente no período de moagem. Atualmente é administrada por seus filhos.

Seu legado em Alagoas é marcante não apenas na indústria, mas por ter sido ele um dos principais criadores de cavalos Quarto de Milha, sendo incluído no Hall da Fama de criados pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha.