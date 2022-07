Prefeita Ceci Rocha acompanha início das obras de reforma do Hospital João Lyra Filho.

A prefeita Ceci Rocha acompanhou na manhã desta quinta-feira (30), o início das obras de reforma do Hospital João Lyra Filho, localizado no bairro José Paulino.

Com investimento de 2,5 milhões de reais do Governo do Estado, a única unidade hospitalar do município vai passar por uma profunda reforma que irá não só revitalizá-lo, mas também trará ampliação de infraestrutura para ofertar melhores serviços e qualidade aos usuários.

“A Prefeitura de Atalaia vem trabalhando com muita dedicação para que a população seja bem atendida assim que precisar dos serviços de saúde. Com a reforma do Hospital João Lyra Filho, queremos avançar ainda mais, pois iremos proporcionar ao cidadão um atendimento humanizado, respeitoso em uma estrutura que estará totalmente nova. É mais uma conquista da população de atalaia a chegada destes investimentos para reestruturar o hospital”, ressaltou Ceci Rocha.

A reforma faz parte de um conjunto de obras realizadas pela atual gestão municipal, visando avanços na saúde de Atalaia, com o objetivo de oferecer mais conforto e dignidade a toda população durante os atendimentos. Em apenas um ano e seis meses, já foram entregues várias unidades completamente reformadas e as novas sedes do CAF e CAPS.

Ao lado do governador Paulo Dantas, do ex-governador Renan Filho e da secretária municipal de Saúde Fátima Rezende, prefeita Ceci Rocha assinou a ordem de serviço nesta última quinta-feira, 23 de junho.