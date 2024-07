Novo PAC irá contemplar Atalaia com moderna maternidade de porte1

Em Alagoas, os municípios de Atalaia e Arapiraca serão contemplados com uma maternidade cada. As obras serão financiadas pelo Eixo Saúde, do Novo Plano de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do Governo Federal.

A maternidade em Atalaia será de porte 1, com 8.200 metros quadrados e capacidade para até 100 leitos. De alta complexidade, para prestar uma assistência médica de qualidade à gestante, puérpera e ao recém-nascido.

Contará com: centro de parto normal intra-hospitalar; ala de suítes de pré-parto, parto e pós-parto; centro cirúrgico e obstétrico; alojamentos conjuntos; quartos de internação de alto risco; unidade de terapia intensiva neonatal; unidade de cuidados intermediários; unidade de canguru; unidades de terapia intensiva materna; suítes de expectação para mulheres em situações emergenciais; áreas privativas para mulheres vítimas de violência; unidade de urgência e emergência; diagnóstico por imagem com radiologia; tomografia; ultrassonografia; cardiotocografia; laboratório de análises clínicas; áreas de apoio técnico; banco de leite; apoio logístico e administrativo: além de um ambulatório e casa da gestante bebê e puérpera.

Continua após a publicidade

“O objetivo é priorizar o atendimento humanizado e a privacidade da mulher, desde as gestantes de risco habitual até as de alto risco e, principalmente, as que necessitam de um cuidado maior, como as vítimas de violência”, afirma Mirela . “Estamos mudando paradigmas, ao oferecer um modelo assistencial focado em boas práticas e na humanização da atenção aos partos e nascimentos. Serão serviços de incorporação tecnológica importantes, saúde digital, ensino e pesquisa”, explica o secretário adjunto de Atenção Especializada à Saúde (Saes), Nilton Pereira Júnior.

Os projetos arquitetônicos e de engenharia serão disponibilizados pelo Ministério da Saúde para facilitar a execução das obras e instalação dos equipamentos, colocando-os à disposição da população rapidamente.