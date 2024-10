Independente Atalaia vence o Atlético Metropolitano e chega aos 4 pontos no Alagoano Sub-15

No Campeonato Alagoano Sub-15 edição 2024, o Independente Atalaia conquistou uma importante vitória ao vencer o Atlético Metropolitano por 3 a 1, na tarde deste sábado (19). Com esse resultado, o time atalaiense chegou aos 4 pontos. Gol contra marcado por um jogador do Miguelense no primeiro tempo, e os gols de Valdomiro e Márcio definiram a vitória dos atalaienses.

O Independente Atalaia está no Grupo A, que também conta com equipes como Júnior, Murici, Atlético Bocamatense, Miguelense e Atlético Metropolitano.

O próximo desafio do Independente será no sábado, 26 de outubro, quando enfrentará o Miguelense fora de casa. O time está focado e confiante em conquistar mais três pontos para seguir avançando na competição e conquistar uma das vagas do grupo.