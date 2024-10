Entrevista exclusiva com o vereador Fernando Vigário.

Na manhã desta terça-feira (15), o vereador decano da Câmara Municipal de Atalaia, Fernando Vigário (MDB) foi o entrevistado da rádio web do Atalaia Pop.

Ao radialista Adaias Ferraz, o experiente vereador falou sobre sua trajetória de 36 anos como representante dos atalaienses no Legislativo, comentou sobre as eleições municipais deste, sobre suas escolhas políticas neste pleito eleitoral e a vitória história da prefeita Ceci e do vice Nicollas. Também fez uma análise sobre as perspectivas para a nova legislatura atalaiense, entre outros assuntos.

Confira logo abaixo a entrevista na integra: