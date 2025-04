Academia da Saúde de Atalaia promove qualidade de vida com atividades físicas gratuitas para toda a população.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vem fortalecendo o compromisso com a promoção do bem-estar da população através da Academia da Saúde, um espaço aberto e gratuito dedicado à prática de atividades físicas e ao cuidado com a saúde física e mental dos atalaienses.

Coordenada pelo profissional de Educação Física Felipe Pereira, a Academia da Saúde oferece uma programação regular de exercícios voltados para todas as idades, com o objetivo de estimular hábitos saudáveis, prevenir doenças e promover a socialização.

“Nosso trabalho aqui vai além da atividade física. A ideia é proporcionar momentos de cuidado com o corpo e a mente, sempre respeitando o ritmo de cada participante. A Academia da Saúde é um espaço de acolhimento e incentivo à qualidade de vida”, destacou Pereira.

As atividades são realizadas em pontos estratégicos da cidade, facilitando o acesso da população: Segunda, quarta e sexta-feira: a partir das 17h, na Academia da Saúde (próxima à Praça Zé do Pedrinho); Terça e quinta-feira: no CT Felipe Ferreira. Além desses locais, os interessados também podem procurar as turmas que se reúnem na Praça CRIA, na Praça Zé do Pedrinho e no Clube Social Atalaiense.

A iniciativa faz parte de um programa do Sistema Único de Saúde (SUS), que visa criar espaços públicos para práticas corporais e atividades que favoreçam o bem-estar integral da população.

A prefeita Ceci Herrmann também falou sobre o programa, ressaltando que investir em saúde vai muito além de hospitais e medicamentos. “Cuidar da saúde é também prevenir, incentivar o movimento, o bem-estar e a qualidade de vida. A Academia da Saúde é um espaço que reflete nosso compromisso com uma Atalaia mais saudável, ativa e feliz. Convido todos a participarem e aproveitarem esse serviço gratuito que traz tantos benefícios para o corpo e para a mente”, disse.

A Prefeitura de Atalaia segue firme na missão de promover políticas públicas que melhorem a vida da população, incentivando práticas saudáveis e acessíveis para todos.