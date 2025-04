Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 15 de abril de 2025

Entrevista Há 5 dias Entrevista exclusiva com o vereador João Severo Entrevista comandada pelo radialista Adaias Ferraz, para a Rádio Web do site Atalaia Pop.

Indicação Aprovada Há 6 dias Vereador Neto Acioli solicita sistema de iluminação para o campo de futebol do Conjunto Deus é Fiel O vereador destacou a importância do serviço de iluminação, pois irá possibilitar para prática de esporte na comunidade no período noturno.