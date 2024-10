Saúde na Escola: Prefeitura leva ações de prevenção para estudantes da Escola Jacinto Oliveira

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira (16) mais uma ação de prevenção e promoção à saúde nas escolas do município. Desta vez, foram beneficiados os alunos da Escola Jacinto Oliveira, no Povoado Chã da Jaqueira.

A ação faz parte do Programa Saúde na Escola (PSE), que atua levando serviços de prevenção e incentivo às práticas saudáveis a alunos da rede municipal de Atalaia.

O PSE é uma estratégia de articulação intersetorial com foco no pleno desenvolvimento do estudante a partir de ações de promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos à saúde. A ação resulta em acessibilidade, auxilia a permanência dos estudantes na escola, promove o diálogo, assim como processos de aprendizagem e a continuidade do cuidado em saúde dos estudantes, imprescindíveis para o alcance de uma educação e saúde integrais.