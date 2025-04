Atalaia realiza Reunião Ampliada em preparação para a 4ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.

A Prefeitura de Atalaia, por meio do Conselho Municipal de Saúde, realizou, nesta terça-feira (15), uma Reunião Ampliada com o tema “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano”, em preparação para a 4ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.

O encontro reuniu profissionais da saúde, representantes da gestão pública e da sociedade civil em um espaço democrático e participativo, reafirmando o compromisso do município com a promoção de políticas públicas voltadas à saúde dos trabalhadores.

A reunião contou com a participação da Assistente Social e Especialista em Gestão de Sistemas e Serviços em Saúde, Catarina Capixabeira, que contribuiu com uma análise técnica e humanizada sobre os desafios enfrentados pelos trabalhadores em seus ambientes de trabalho, além de destacar a importância da vigilância em saúde, das condições dignas de atuação profissional e do papel dos conselhos municipais na defesa desses direitos.

“Falar de saúde do trabalhador é falar de dignidade, de segurança e de cuidado com quem move o nosso município todos os dias. Essa reunião ampliada é essencial para ouvirmos diferentes vozes e pensarmos juntos em soluções que garantam o bem-estar físico e mental dos trabalhadores e trabalhadoras”, destacou Catarina.

Durante o evento, foram debatidas propostas e diretrizes que serão levadas para a etapa estadual da conferência, fortalecendo a participação de Atalaia na construção de um sistema de saúde mais justo, acessível e voltado à proteção da força de trabalho.

A secretária de Saúde de Atalaia, Danielle Lobo, destacou que garantir saúde e segurança para quem trabalha é uma das prioridades da gestão. “Essa reunião ampliada mostra o compromisso do município com a escuta, o diálogo e a construção de políticas públicas mais humanas e eficazes. A saúde do trabalhador é um direito, e precisamos olhar para ela com atenção, respeito e ação. A participação da comunidade e dos profissionais é fundamental para avançarmos juntos”, explicou.

A Reunião Ampliada é uma etapa fundamental no processo democrático de construção de políticas públicas, reafirmando o papel dos conselhos e da sociedade civil na formulação das decisões que impactam diretamente a vida da população.