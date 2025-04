Prefeitura de Atalaia leva vacinação contra Influenza para comunidades da zona rural.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou mais uma importante ação de imunização, levando a vacinação contra a Influenza (gripe) para os moradores das Fazendas Cantinho, Isabel e Retiro, na zona rural do município.

Com o objetivo de garantir que a proteção chegue a todos os cantos da cidade, as equipes de saúde percorreram as localidades rurais, facilitando o acesso à vacina para quem muitas vezes encontra dificuldades de deslocamento até as unidades de saúde.

A campanha de vacinação contra a gripe segue em andamento, mas, neste momento, está direcionada aos grupos prioritários e especiais, conforme definido pelo Ministério da Saúde. Estão incluídos nesses grupos:

- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

- Idosos com 60 anos ou mais

- Gestantes e puérperas

- Trabalhadores da saúde

- Pessoas com comorbidades ou condições clínicas especiais, entre outros.

A prefeita Ceci Herrmann destacou a importância de ações como essa para garantir que toda a população, inclusive da zona rural, tenha acesso aos serviços de saúde.

“A vacina contra a gripe é fundamental para prevenir complicações, internações e até casos mais graves. Nossa equipe está comprometida em chegar onde for preciso para proteger o nosso povo. E reforçamos que, dentro dos grupos prioritários, todos devem procurar a vacinação”, afirmou a prefeita.

A Secretaria de Saúde lembra que, após o encerramento da fase inicial, a campanha será ampliada para o restante da população, caso haja disponibilidade de doses. Se você faz parte dos grupos prioritários, procure a unidade de saúde mais próxima ou aguarde a chegada das equipes volantes em sua comunidade.