Mais saúde para Atalaia: procedimentos de varizes seguem acontecendo no Hospital João Lyra Filho.

Desde julho do ano passado, o Hospital João Lyra Filho, em Atalaia, tem sido palco de um importante avanço na saúde vascular da população. Com a realização de procedimentos para tratamento de varizes, mais de 90 pessoas já foram atendidas, entre homens e mulheres, por meio de uma técnica moderna, eficaz e menos invasiva.

A iniciativa faz parte do compromisso da Prefeitura de Atalaia em ampliar o acesso à saúde especializada, garantindo mais qualidade de vida para os atalaienses que sofrem com problemas circulatórios, especialmente a insuficiência venosa crônica.

Os procedimentos são realizados pela equipe do Dr. José Tenório, médico vascular, que ao lado do Dr. Luciano, tem proporcionado alívio e bem-estar a dezenas de pacientes sem a necessidade de cirurgia.

“Estamos aqui mais uma vez com a nossa equipe no tratamento da insuficiência venosa crônica através da punção teleguiada de espuma. Esse método complementa o tratamento sem precisar operar o paciente, apenas com as punções e algumas orientações nossas. Eu e o Dr. Luciano já estamos há algum tempo nesse trabalho e os resultados têm sido muito bons para a comunidade. Está de parabéns a administração do município, e principalmente, a população que tem aderido e cuidado da sua saúde”, destacou Dr. José Tenório.

A prefeita Ceci Herrmann celebrou os resultados da ação, reforçando que cuidar da saúde da população é uma das prioridades de sua gestão. “Vamos seguir investindo em ações que impactam diretamente a vida das pessoas, levando saúde pública com dignidade, inovação e acolhimento”, destacou a gestora.