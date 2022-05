Agentes de endemias intensificam combate ao mosquito Aedes Aegypti em Atalaia

A Prefeitura de Atalaia segue intensificando as ações de combate ao mosquito aedes aegypti, principalmente com a chegada do período chuvoso, é comum o acúmulo de água parada em casas ou valas perto de residências, assim como em vasos, poças d’água ou pneus abandonados, gerando o ambiente ideal para a proliferação do Aedes aegypti, mosquito causador da dengue, Chikungunya e Zika Vírus.

Para o combate dessas doenças, a Prefeitura de Atalaia conta com o excelente trabalho dos Agentes Comunitários de Combate de Endemias (ACE), que saem nos bairros fazendo vistorias e prevenindo a disseminação dessas doenças.

O trabalho do agente comunitário nas localidades consiste na eliminação dos “focos” do mosquito, usando os devidos inseticidas, e dando orientações às famílias para não deixar água parada em locais propícios à proliferação do mosquito.