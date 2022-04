Chefia do MPAL: Márcio Roberto tomará posse na próxima quinta-feira (28)

O procurador-geral de Justiça, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, será reconduzido à chefia do Ministério Público do Estado de Alagoas, na próxima quinta-feira (28), numa solenidade que ocorrerá no auditório Virgínio Loureiro, situado no Centro Cultural e de Convenções Ruth Cardoso, em Maceió. A cerimônia de posse, marcada para às 19h, deverá contar com a presença de autoridades alagoanas e de outros estados, além de membros do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Márcio Roberto Tenório de Albuquerque tomará novamente posse no cargo de procurador-geral de Justiça para comandar os destinos do Ministério Público para o biênio 2022/2024. Durante a solenidade, o PGJ deverá fazer um balanço da atual gestão, destacando sua atuação na chefia da instituição, os investimentos feitos entre os anos de 2020 e 2022 e o que ele tem planejado para o novo período que ora se inicia: “Foram dois anos desafiadores, diante de um período pandêmico que exigiu muito do Ministério Público. Criamos uma força-tarefa para enfrentar a pandemia da Covid-19, fiscalizamos os gastos públicos, salvaguardamos direitos sociais e combatemos o crime e a corrupção. Para além disso, implantamos melhorias salariais para membros e servidores e investimentos mais de R$ 12 milhões em reformas, construções e aquisição de equipamentos de informática, de comunicação e mobiliário”, detalhou ele.

“Ainda há muito o que se fazer, mas, com vontade, determinação e muito trabalho, seguiremos avançando na busca de oferecer um Ministério Público melhor para procuradores de Justiça, promotores de Justiça, servidores e, especialmente, para a população, principal destinatária dos nossos serviços”, acrescentou ele.

Entre 2017 e 2020, antes de assumir a chefia do MPAL, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque ocupou o cargo de subprocurador-geral administrativo institucional, compondo a administração superior daquele período. Em abril de 2020, candidatou-se para a chefia da instituição, tendo conquistado a maioria dos votos, o que o levou ao comando do Ministério Público desde então.