Valter José de Omena Acioly, Subprocurador-Geral de Justiça de Alagoas

Valter José de Omena Acioly nasceu na cidade de Atalaia, Alagoas, na região de Urupema, no dia 18 de junho de 1955. Filho Timóteo Lins Acioli e Vandite de Omena Acioly.

É casado com a também atalaiense Luiza Maria de Albuquerque Acioly. É cunhado do atual Procurador Geral de Justiça do Estado de Alagoas, o senhor Márcio Roberto Tenório de Albuquerque. Tio do procurador municipal de Atalaia, Márcio Roberto Júnior.

Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Alagoas – UFAL em 1979. Entre 8 de maio a 9 de julho de 1979, estagiou no Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária (CRUTAC). É especialista em Direito Penal pela Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação – ESAMC.

Advogado inscrito na OAB/AL sob o número 1765, o Dr. Valter José Omena Acioly dedica-se integralmente a advocacia de 1981 até 1984, quando em 04 de agosto de 1984 é nomeado promotor de Justiça do quadro do Ministério Público do Estado de Alagoas, exercendo a função na 1ª Promotoria de Justiça de Arapiraca-AL.

Ao longo de 30 anos dentro da carreira do Ministério Público Estadual de Alagoas, Valter Acioly atuou em diversas áreas que precisam da intervenção de um promotor de Justiça, a exemplo da Infância e Juventude, mas, foi lidando com as demandas que envolvem idosos em situação de risco que ele encontrou a maior realização profissional.

Em 2014, em reconhecimento ao seu trabalhando em prol das pessoas que mais precisam, é escolhido por unanimidade pelos membros do Conselho Superior do MPE/AL, para assumir o cargo de Procurador de Justiça de Alagoas.

Na época, o procurador Paulo Roberto Marques dos Anjos, falou em nome dos demais procuradores de Justiça, destacando o perfil profissional e humanista de Valter Acioly e elogiou o zelo do amigo na defesa do interesse público e em benefício da população de Arapiraca, tal como de todo o povo alagoano.

“Trata-se de um homem que se sente bem fazendo o bem, para quem quer que seja, dos mais abastados aos mais simples. São 30 anos como promotor de Justiça trabalhando em prol das pessoas que mais precisam, principalmente na defesa de crianças, jovens e, nos últimos tempos, dos idosos. O Ministério Público e a sociedade só têm a ganhar com o seu ingresso nesse egrégio colegiado”, disse o procurador Paulo Roberto Marques.

“Valter Acioly é um homem preparado, honrado, trabalhador e humanista que dedica sua vida ao outro”, destaca o atalaiense Márcio Roberto Tenório de Albuquerque.

Sua posse como procurador de Justiça de Alagoas ocorreu no dia de seu aniversário, 18 de junho de 2014. Assumiu a vaga deixada após a aposentadoria do procurador Artran de Pereira Monte. O critério avaliado foi o de merecimento.

“Esse momento é muito importante para qualquer promotor de Justiça, que sonha, desde o ingresso no Ministério Público Estadual, em integrar a cúpula da instituição. Do mesmo jeito que me dediquei a função de promotor por tantos anos, quero me empenhar em continuar sendo útil a este órgão e à sociedade alagoana. Estou certo de que terei o apoio de todos os procuradores de Justiça para fazer o melhor neste novo desafio. Não faltarei à confiança que os senhores depositaram em mim”, afirmou Valter Acioly, durante a solenidade de posse.

Exerce a função de Procurador na 4ª Procuradoria de Justiça Cível.

Vice-presidente da Associação do Ministério Público do Estado de Alagoas. Ouvido Geral – Nomeado em 2017. Membro do Conselho Superior do Ministério Público. Coordenador do Núcleo de Autocomposição das Promotorias de Arapiraca.

É o atual Subprocurador Geral Administrativo Institucional do MPE/AL, nomeado em 27 de Abril de 2020.

Também foi entre os anos de 1994 a 1998, professor das matérias Introdução ao Estudo do Direito e Direito Civil pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió – CESMAC.

Coordenador do Curso de Direito no Centro de Estudos Superiores Arcanjo Mikael de Arapiraca – CESAMA.

Escritor, Valter Acioly tem trabalhos jurídicos publicados em revistas do Ministério Público de Alagoas: MECANISMOS DE RESSOCIALIZAÇÃO (2002) e UNIÃO ESTÁVEL (2004). Também tem publicadas obras religiosas (espíritas), já esgotadas: FLORES ENTRE ESPINHOS (1988) e CENTELHA DE AMOR (1992).

Em seu currículo constam inúmeros cursos de especialização profissional. Também foi palestrante em Seminários: 1996 - "AIDS”: Aspectos Jurídicos – 2ª SIPAT INTEGRADA – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. 2003 - I Seminário para as Entidades de Interesse Social da Região Agreste.