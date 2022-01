Loja Black Rosé lança sua primeira campanha: Black Rosé by Nature

A Black Rosé, loja virtual criada em 2020 pelo jovem empresário Gabriel Rosalino, lançou nesta segunda-feira (18), a sua primeira campanha de moda – BLACK ROSÉ by NATURE. A campanha pretende mostrar a beleza da natureza e o valor que ela tem, reforçando assim um dos conceitos mais importante na marca.

Nesta primeira campanha, camisetas masculinas de marcas e modelos especialmente selecionados. “Mostrar que a beleza não está só na natureza, mas sim no seu olhar”, destaca o empresário.

A cada mês a Black Rosé irá lançar uma nova campanha e a cada campanha uma nova solução em produtos. Camisetas masculinas e femininas, colares unissex, brincos, pulseiras, bermudas, roupas de academia, cueca, casacos. Vai ter de um a tudo.

E onde encontrar os produtos da Black Rosé? A loja é virtual e seus produtos você confere no Instagram em @black_rs18. Lá você encontra facilidade em suas compras, com a ajuda de um consultor. É só falar no direct. Por enquanto as entregas são feitas apenas para Atalaia.

Marca única, a Black Rosé se constrói a partir de referências clássicas para transmitir a ideia do que é desejável. “É apresentar peças que falem sobre delicadeza e cuidado, do poder de escolha e da certeza do contato com algo exclusivo e valioso, no sentido mais intangível que envolve a posse de um objetivo”, comenta o empresário Gabriel Rosalino.