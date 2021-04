Anízio Amorim é empossado Superintendente do Instituto de Identificação de Alagoas

O perito-geral Manoel Melo Filho deu posse no início da tarde de hoje (09), ao novo superintendente do Instituto de Identificação de Alagoas. A nomeação foi publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial do Estado (DOE) por ato do Governo do Estado, após exoneração a pedido do então diretor do órgão ligado à Perícia Oficial do Estado de Alagoas, Roney Presbítero.

Assumiu o cargo, o advogado José Anízio de Amorim, de 65 anos de idade. Mais conhecido como Anizão e com mais de 35 anos na área de advocacia, o novo superintendente terá como objetivo dar continuidade às ações positivas da gestão anterior e trazer novos projetos que beneficiem à população de Alagoas.

Estou chegando para continuar o excelente trabalho desenvolvido pela antiga gestão. Pretendo através da minha experiência desempenhar essa importante função, dando o máximo do meu conhecimento para contribuir com o Governo de Alagoas no atendimento aos serviços oferecidos pelo Instituto de Identificação a população”, afirmou Anizão.

O Instituto de Identificação de Alagoas possui hoje uma das maiores redes de postos informatizados do país. Com 26 postos no interior do Estado e 6 unidades na Capital, o órgão possui uma capacidade de uma média atendimento mensal de mais de 40 mil pessoas na solicitação e entrega de carteiras de identidade.

Integrante da Perícia Oficial da Secretaria de Estado da Segurança Pública, o Instituto de Identificação também é responsável pela centralização de informações criminais oriundas das Delegacias de Polícia Civil e das Varas Criminais de todo o Estado de Alagoas. Sendo desta forma responsável pela emissão da certidão de antecedentes criminais.

“Está sendo uma satisfação receber o Anizão na gestão da Perícia Oficial do Estado de Alagoas. Espero genuinamente que juntos possamos desempenhar os serviços prestados à sociedade com a mesma competência e dedicação da gestão do ex-superintendente Roney Presbítero, a quem dispenso nesse momento meu veemente agradecimento.” Disse o perito-geral.

A cerimônia de posse aconteceu na sede da Perícia Oficial (POAL), respeitando todos os protocolos sanitários de prevenção ao Covid-19. Além do perito-geral e do empossado, participaram do evento, José Cavalcante perito-geral adjunto, Roney Presbítero que hora deixa o cargo de superintendente, e atual chefe administrativa do II, a papiloscopista Celina Cruz Soares.

