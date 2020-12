Sport joga melhor, mas desperdiça chances e fica com o 2ª lugar na Copa Pajuçara

Meninas do Sport Atalaia ficam com a segunda colocação da competição.

Uma campanha de encher de orgulho a cidade de Atalaia. Em sua primeira participação na Copa Pajuçara, as meninas do Sport Atalaia jogaram muito durante toda a competição, terminando a primeira fase na primeira colocação, vencendo com sobras a semifinal e sendo superior na grande final, apesar da derrota por 1 a 0.

O jogo foi realizado na tarde deste sábado (19), em Maceió, contra a boa equipe do Aliança. A equipe atalaiense teve a infelicidade de fazer um gol contra logo no início do jogo, em cobrança de escanteio.

Contando com grande apoio dos que estavam acompanhando a decisão, o Sport foi superior na maior parte do jogo, tendo grandes chances de empatar o jogo. Um empate certamente empurraria a equipe atalaiense ainda mais para o campo adversário e a virada seria questão de tempo.

O merecido gol não veio e a derrota por 1 a 0 impediu o título inédito para a cidade de Atalaia. Mas, o sentimento que fica é de que o município foi muito bem representado por essas meninas talentosas, que ainda vão dá muitas alegrias para quem gosta de acompanhar e torcer pelo futebol da cidade.

Participando desde a criação desse projeto, o coordenador de esportes, Marcelo Santos, diz acreditar que esse projeto continuará sendo vitorioso no próximo ano.

“A nossa equipe participou pela primeira vez da Copa Pajuçara, onde fizemos a melhor campanha da primeira fase. Mas, infelizmente não conseguimos o resultado positivo na final. Mas, seguimos de cabeça erguida para que no próximo ano, possamos contar com o apoio da Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Esportes, para continuarmos com esse projeto que é participar do Alagoano, da Copa Rainha Marta e da Copa Pajuçara”, destaca Marcelo.

Deixamos aqui os nossos parabéns a todos que participaram desse importante projeto, realizado de forma pioneira em Atalaia, tendo em vista que visou à participação em importantes competições estaduais. Que em 2021 continuem firmes e que tragam ainda mais alegrias para a nossa cidade, que é apaixonada pelo futebol.