Atalaia supera o índice estadual de abstenção e registra ausência recorde das urnas

Eleitores de Atalaia (AL) estão entre os que mais faltaram às urnas no último domingo (15), no Estado de Alagoas, em termos de percentuais. Arredondando os números, praticamente de cada quatro eleitores, um deixou de comparecer. As informações são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e constam na plataforma de divulgação de resultados das Eleições 2020.

Com 30.331 eleitores aptos a votar, foram 23.630 (77,91%) atalaienses que saíram de suas residências para exercer sua cidadania. Outros 6.701 atalaienses preferiram não participar do pleito eleitoral. Uma taxa de abstenção de 22,09%, a maior já registrado em Atalaia desde o início deste século.

O índice de abstenção no primeiro turno das eleições municipais deste ano foi de 23,14% em todo o país. Em Alagoas foi de 21,60%.

Para se ter uma ideia do salto da abstenção no município, em 2016 esse percentual foi de 16,73%, aproximadamente 6 pontos percentuais a menos que as eleições deste último domingo.

Durante toda votação essa diminuição na quantidade de votantes foi sentida com poucas filas e baixo movimento nas ruas.

A ausência recorde se explica devido ao medo da pandemia do novo coronavírus e a facilidade para justificar a ausência este ano.

Atalaia 2004

26.519 eleitores

21.501 - 81.08% votaram

5.018 - 18.92% abstenção

Atalaia 2008

28.886 eleitores

23.635 - 81.83% eleitores votaram

5.251 - 18.17% abstenções

Atalaia 2012

26.460 eleitores

24.442 - 92,37% votaram

2.018 - 7,63% abstenção

Atalaia 2016

30.194 eleitores

25.143 - 83,27% votaram

5.051 - 16,73% abstenção

Atalaia 2020

30.331 - eleitores

23.630 - 77,91% votaram

6.701 – 22,09% - abstenção