Prefeito Chico Vigário se reúne com conselheiros tutelares de Atalaia

Nesta quinta-feira (30), o prefeito Chico Vigário recebeu em seu gabinete, os membros que compõem o Conselho Tutelar do município de Atalaia.

Na oportunidade, os conselheiros apresentaram alguns pontos que precisam passar por mudanças, além de reivindicações e propostas de novos projetos que visam melhorar cada vez mais o atendimento as crianças e aos adolescentes do município.

“Me coloquei a disposição e salientei também o meu compromisso com o que venha de encontro com as necessidades das crianças e adolescentes”, destacou o prefeito.

A atual gestão, em 2018, foi responsável por uma grande reforma no prédio do Conselho Tutelar do município, proporcionando uma maior estrutura aos conselheiros tutelares, através de um ambiente de trabalho digno aos profissionais desse respeitado órgão. Já em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, também realizou a entrega de um kit composto por 05 computadores, 01 impressora e 01 bebedouro gelágua, com o objetivo de melhorar a qualidade do trabalho realizado pela equipe.