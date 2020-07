Laboratório de análises clínicas vai oferecer mais qualidade na saúde pública de Atalaia

O prefeito Chico Vigário esteve nesta quarta-feira, 22, visitando e entregando as instalações do laboratório de análises clínicas que foi implantado em anexo ao Hospital João Lyra Filho, com estrutura necessária para desenvolver um serviço de ponta para a comunidade atalaiense.

O prefeito esteve acompanhado da primeira-dama Rosiane Vigário, da secretária de Saúde Rosângela Maria, dos vereadores Toni Barros, Quinho do Portão, Fernando Vigário e Maria da Comesa, além de funcionários da Saúde.

Com o objetivo de oferecer mais qualidade na saúde pública do município de Atalaia, o laboratório de análises clínicas irá realizar um conjunto de exames com a finalidade de verificar o estado de saúde do paciente, investigar doenças além dos chamados exames de rotina, check-ups, dentre outros.

* Com informações da ASCOM Atalaia.