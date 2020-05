Prefeitura realiza ação de orientação e fiscalização do cumprimento do decreto estadual no Distrito Branca

Na manhã desta segunda-feira (25), a Prefeitura de Atalaia, através do Comitê de Enfrentamento a Covid-19, da Guarda Municipal e com o apoio total da 4ª Companhia de Policia Militar, esteve no Distrito Branca onde realizou mais uma ação de orientação e fiscalização do cumprimento do decreto estadual (nº 69772), que estabelece medidas de isolamento social e funcionamento do comércio.

Na oportunidade, uma ronda percorreu todas as ruas daquela localidade, reforçando a obrigatoriedade da população utilizar marcara ao sair de suas casas e a importância do isolamento social, para combater o avanço do novo coronavírus na região. Em boletim divulgado na noite deste domingo (24), o Distrito Branca aparece com quatro casos confirmados.

Com a intensificação desse trabalho, todas as regiões do município serão visitadas.

Instituído pelo decreto municipal 12/2020, o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, coordenado pelo procurador municipal Eduardo Calheiros, tem a finalidade de coordenar as ações do Poder Executivo Municipal e assessorar o prefeito sobre as ações do município no combate à disseminação da Covid-19 em Atalaia.