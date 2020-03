Com novas filiações, MDB Atalaia se fortalece para a disputa eleitoral de outubro

Em um grande ato político nesta segunda-feira (16), prestigiado pelo senador Renan Calheiros, o prefeito Chico Vigário realizou a filiação de pré-candidatos a vereador pelo MDB da cidade de Atalaia. O evento foi realizado na sede estadual do partido, na cidade de Maceió e também contou com as presenças do presidente do MDB Atalaia, Júnior Vigário e da vereadora Maria da Comesa (Progressista).

Entre as novas filiações estão os vereadores Marivaldo Souza, Quinho do Portão, Ricardo Calheiros, Toni Barros, Mauricio Tenório, Neide Miranda, Marcos Rebollo e o atual presidente do Poder Legislativo Municipal, Alexandre Tenório. Os vereadores aproveitaram a janela partidária presente na Lei nº 13.165/2005, que garante aos detentores de mandato eletivo em cargos proporcionais, a possibilidade de trocar de partido, trinta dias antes do prazo final de filiação.

A legenda possui agora 11 dos 13 vereadores da Casa Hilton Agra de Albuquerque. O vereador licenciado e atual secretário de Educação, Anilson Júnior, também é filiado ao MDB.

Também reforçaram a legenda para o próximo pleito eleitoral, lideranças comunitárias de várias regiões do município.

Para o prefeito Chico Vigário este é um momento de grande união e fortalecimento da sigla em Atalaia. “Uma etapa que vem trazer um inicio de união e força para novos tempos que estão por vim. Atalaia carrega uma história e quer o seu povo cuidando dessa trajetória”, destaca Chico Vigário em suas redes sociais.

Atual presidente da Câmara de Atalaia, vereador Alexandre Tenório é um dos que reforçam o MDB em Atalaia.