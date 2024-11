Com quatro vagas na Câmara Municipal, Grupo Renovação se consolida como um trabalho de destaque na política de Atalaia

A votação recorde de 19.600 votos obtida pela prefeita Ceci e pelo vice-prefeito eleito Nicollas, foi sem dúvidas o grande destaque das eleições 2024 em Atalaia. Mas, a conquista de quatro vagas na Câmara Municipal pelo chamado Grupo Renovação, é outro ponto que merece destaque, pois consolida de vez o bom trabalho de articulação política que desde 2020 vem sendo desenvolvido nos bastidores pelo ex-vereador Toninho Miranda e pelo empresário Cláudio Argentino.

Pelo segundo pleito consecutivo, apostaram na legenda do Partido Progressista (PP), onde com a formação de um sólido grupo de candidatos formado apenas por suplentes e novos nomes, e com o alinhamento político com as candidaturas da Ceci e do Nicollas, oportunizaram a eleição de novos representes para a Câmara Municipal, para representar os atalaienses na legislatura 2025 a 2028.

A legenda alcançou um total de 7.453 votos, enquanto o MDB, que conquistou nove vagas, obteve 14.102 votos. Caso o grupo do PP tivesse conquistado 458 votos a mais, teria conseguido uma quinta cadeira no Legislativo de Atalaia.

Em 2020, o Grupo Renovação elegeu dois vereadores (Neto Acioli e Tacinho). Em 2024 foram eleitos Maria da Comesa, Jaminho Brasil, João Severo e Rosy do Yai. Este crescimento de 100% nas cadeiras conquistadas é um indicativo da representatividade que o grupo alcançou com seu trabalho, consolidando-se como uma força política crescente na cidade.

Para o ex-vereador Toninho Miranda, a formação de um grupo apenas de suplentes vem se mostrando cada vez mais viável na política de Atalaia. “Em decorrência de experiências políticas não agradáveis ocorridas na última vez que me lancei candidato em 2012, tive a ideia de junto com o amigo Cláudio, iniciarmos lá em 2020 a formação de um grupo verdadeiramente independente, para que juntos, sem pressões partidárias, pudéssemos garantir a melhor composição política, que não prejudicasse a nenhuma candidatura, garantindo a oportunidade daqueles que sonham em se tornar vereador ou vereadora, ter mais facilidade em chegar lá”.

“Ao longo desses dois pleitos, mostramos que não cedemos as pressões políticas, inclusive com tentativas de desmanchar o grupo por parte de vereadores de mandato, honrando assim nosso compromisso com todos os candidatos, pois entendemos que a palavra é fundamental na política e fora dela”, completa Toninho Miranda.

Candidata pelo Grupo Renovação nas eleições deste ano, Walkyria Ferro comenta sobre a importância do trabalho voltado para fortalecer o grupo. “Recebi o convite dos amigos Toninho Miranda e Cláudio do Argentino para fazer parte do Grupo Renovação, um grupo composto por suplentes e novos nomes. Aceitei o convite mediante a amizade e o respaldo do Cláudio e Toninho na formação de grupos políticos com o objetivo de lançar novos nomes na política de Atalaia. E, como sempre, surtiu o efeito esperado, pois nosso grupo fez quatro vereadores. Deixo aqui meus parabéns ao Toninho e ao Cláudio por todo esforço e dedicação que tiveram para manter nosso grupo forte, unido e sempre com a preocupação com cada um de nós”, destacou.

Candidato pelo segundo pleito seguindo no Grupo Renovação, o vereador eleito João Severo, que obteve 999 votos nesta eleição, destacou a importância deste trabalho que oportuniza novos nomes na Câmara de Vereadores de Atalaia.

“Desde 2020 faço parte deste grupo político encabeçado pelos nossos amigos Toninho Miranda e Cláudio Argentino, grandes baluartes na formação do Grupo Renovação. Conquistamos duas vagas em 2020 e em 2024, fizemos quatro vereadores, inclusive sou um deles. Então, destaco a importância de ter um trabalho sério e que reflita na confiança do nosso povo de Atalaia, que mostrou que sabe o que quer. Nosso grupo contou esse trabalho de articulação política dos nossos amigos Toninho e Cláudio, que são pessoas decentes e que lutam para que a política de Atalaia esteja sempre se renovando”, destaca o vereador eleito João Severo.

Com a missão de fortalecer cada vez mais sua presença política, o Grupo Renovação já começa a se preparar para os próximos desafios eleitorais, com o objetivo de ampliar ainda mais a participação da população atalaiense na política local, afirmando-se como uma alternativa forte e representativa para o futuro de Atalaia.

“Já estamos sendo contactados por alguns nomes interessados em lá na frente se lançar pré-candidato e fazer parte da nossa equipe. Não tenho dúvidas que com a credibilidade e a confiança que nós alcançamos, vamos novamente fazer um grande grupo em 2028. Lógico que está um pouco longe, mas a ideia é iniciar desde já esse trabalho, continuando a dar oportunidade para aqueles que não tem a estrutura para enfrentar os vereadores de mandato”, conclui Toninho Miranda.