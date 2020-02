Comemorações do aniversário de 256 anos de Atalaia iniciam com eventos cultural e religioso

A Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Cultura e Eventos, iniciou nesta sexta-feira, 31 de janeiro, as comemorações do aniversário de 256 anos da cidade de Atalaia.

Na parte da tarde, a Rua de Cima foi palco da tradicional Cavalhada, atualmente o folclore mais praticado no município. O evento cultural contou com a participação de cavaleiros da cidade.

Na noite, um grande palco foi montado na Praça do Trevo para um momento solene de elevação da fé e oração pela cidade junto à comunidade evangélica do município, com a participação do Pregador Kadosh. Na oportunidade, aconteceu a apresentação da cantora gospel Rute Assunção, que emocionou a todos com as canções que falam da importância da palavra de Deus em nossas vidas.

O evento também contou com as presenças do prefeito Chico Vigário, da primeira-dama Rosiane Vigário, do presidente da Câmara Alexandre Tenório, da vereadora Maria da Comesa e de secretários municipais.

A Programação segue neste sábado (1), dia do aniversário de Atalaia, com hasteamento das bandeiras, torneiro de futebol, cavalhada, Santa Missa na Igreja Nossa Senhora das Brotas e um grande show na Praça do Trevo com Juninho Love, Luan Forró Estilizado e Seeway.

Autoridades do município acompanham evento religioso.

Tradicional Cavalhada na Rua de Cima