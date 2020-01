Prefeitura prepara programação especial para comemorar os 256 anos de Atalaia

Contando com o apoio do Governo de Alagoas, a Prefeitura prepara uma programação especial para comemorar o aniversário de Atalaia. Os 256 anos serão festejados com eventos religiosos, culturais e shows gratuitos na Praça Duque de Caxias (Trevo) no dia 01 de fevereiro.

A programação de aniversário tem início já na próxima sexta-feira (31), a partir das 16 horas, com a tradicional Cavalhada de Nossa Senhora das Brotas, em homenagem a Padroeira da cidade, que será realizada em frente à Igreja de Nossa Senhora das Brotas, na Rua de Cima.

Também na sexta-feira será realizado um culto em ação de graças pela data comemorativa, a partir das 18 horas, na Praça do Trevo, com o Pregador Kadosh. Será um momento solene de elevação da fé e oração pela cidade junto à comunidade evangélica do município.

Já no próximo sábado, dia 01 de fevereiro, aniversário de Atalaia, autoridades e população estarão juntos na sede da Prefeitura de Atalaia, para o tradicional hasteamento da bandeira, acompanhado pelo hino da cidade.

A partir das 16 horas, na Rua de Cima, teremos o segundo dia da Tradicional Cavalhada de Nossa Senhora das Brotas. As 19 horas, uma missa em celebração do aniversário da cidade, na Igreja de Nossa Senhora das Brotas.

Na noite, a partir das 20 horas, na Praça do Trevo, shows musicais gratuitos com Juninho Love, Seeway e Luan Forró Estilizado.