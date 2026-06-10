Clínica Himagem celebra 11 anos de excelência no cuidado da saúde dos atalaienses

Consolida como referência em saúde, a Clínica Himagem celebrou na manhã desta quarta-feira (10), seus 11 anos de dedicação e excelência no cuidado com a saúde no município de Atalaia, atendendo não somente pacientes atalaienses, como também de outras regiões do Estado.

A data teve comemoração em dobro, pois além do aniversário da clínica, marcou o início da agenda de atendimentos da Dra. Nancy Ferro, médica generalista e com especialização em ultrassonografia geral.

“Fazemos sempre questão de comemorar juntos esta data, porque Atalaia nos recebeu de braços abertos, e essa alegria se renova todos os anos, sendo compartilhada por todos nós. Hoje, inicio minha carreira como médica na Clínica Himagem, atendendo toda a população atalaiense. Fico feliz também por contribuir ainda mais com Atalaia, pois presto meus serviços na clínica médica do hospital, atendendo pacientes acamados e oferecendo esse suporte a toda a população”, destaca a dra. Nancy Ferro.

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Com a missão de cuidar da saúde das famílias atalaienses e de municípios vizinhos, a Clínica Himagem já ultrapassou e muito a marca de 200 mil pessoas atendidas.

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A Clínica Himagem segue investindo continuamente em tecnologia de ponta, estrutura moderna e uma equipe composta por profissionais altamente qualificados. O resultado é um serviço que alia agilidade, qualidade e um atendimento humanizado.

Ao longo dos anos, a clínica vem se destacando também pela parceria que tem com o Governo Municipal de Atalaia, facilitando assim os atendimentos de pacientes do município, que não precisam se deslocar para Maceió.

“É uma luta diária nossa para atender a todos de forma igualitária, para que todas as pessoas saiam bem atendidas daqui. Quero reforçar o meu agradecimento a Prefeitura, na pessoa do prefeito Nicollas e da ex-prefeita Ceci, que foi quem iniciou esse projeto. Pessoas que não medem esforços, para que tudo seja feito da forma mais rápida possível, que todos os exames sejam disponibilizados para toda a população e que as pessoas consigam completar o seu tratamento de saúde. Ficamos felizes com essa parceria que está a cada dia mais se fortalecendo e só a população atalaiense que tende a ganhar com isso”, comenta a Dra. Nancy Ferro.

A Clínica Himagem é um empreendimento de sucesso idealizado pelo casal de empresários Dra. Nancy Ferro e Henrique Carvalho. Durante o evento, ressaltaram os pilares que sustentam a trajetória de sucesso da empresa: gratidão, compromisso e responsabilidade.

Confira entrevistas realizadas pelo radialista Adaias Ferraz, para a Rádio Web Atalaia Pop: