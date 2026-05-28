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Independente Atalaia promove avaliação técnica para jovens atletas visando o Alagoano Sub-15

Podem participar atletas nascidos nos anos de 2011, 2012 e 2013.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
28/05/2026 às 21h02 Atualizada em 28/05/2026 às 21h09
Independente Atalaia promove avaliação técnica para jovens atletas visando o Alagoano Sub-15
Foto: Divulgação

Jovens atletas da cidade de Atalaia e de municípios da região terão a oportunidade de mostrar seu talento em uma avaliação técnica promovida pelo Independente Atalaia. A atividade será realizada na próxima segunda-feira, dia 1º de junho, no Campo da Comesa, a partir das 14 horas.

A seletiva contará com a presença do observador técnico Marcelo Cordeiro, que acompanhará de perto o desempenho dos participantes durante a peneira.

A avaliação é voltada para a formação do elenco Sub-15 do clube, que disputará o Campeonato Alagoano da categoria. Podem participar atletas nascidos nos anos de 2011, 2012 e 2013 (levar o RG).

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Fundado em 2021, o Independente Atalaia é um projeto idealizado e dirigido por Ronaldo Torres e vem se consolidando como uma das principais iniciativas de formação esportiva em Alagoas.

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